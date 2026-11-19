जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी शुरू हो गई है। गंगा एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) से चंद कदम की दूरी पर 101 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसके लिए चार गांवों के काश्तकारों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। कॉरिडोर बनने से न केवल औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

औद्योगिक गलियारे के लिए जूडापुर दांदू, बारी, सराय खातून और मलाकपुर चतुरी गांव की जमीन चिह्नित की गई है। इन गांवों के किसानों की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 35 हेक्टेयर से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। शेष भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी तेज की गई है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में जमीन अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया जाएगा।