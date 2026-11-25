जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बारिश होते ही जलभराव की समस्या से जूझने वाले शहर के 10 से अधिक वार्डों के लिए राहत की बड़ी योजना तैयार की गई है। घाघर नाले के उफनाने से होने वाले जलभराव पर अंकुश लगाने के लिए अब नाले पर ही डैम बनाया जाएगा।

इसके जरिए बरसात के पानी को नियंत्रित कर पंपिंग स्टेशन की मदद से सीधे यमुना में पहुंचाया जाएगा। करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस डैम से लगभग तीन लाख की आबादी को राहत मिलने की उम्मीद है।

टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और दिसंबर के पहले सप्ताह से निर्माण कार्य शुरू कराने की तैयारी है। आमतौर पर नदियों पर डैम बनाए जाते हैं, लेकिन शहर में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए घाघर नाले पर यह व्यवस्था विकसित की जा रही है।

बारिश के दौरान नाले में पानी का दबाव बढ़ने और निकासी बाधित होने से आसपास के इलाकों में पानी भर जाता है। इसका असर बड़ी आबादी पर पड़ता है। कई मोहल्लों में लोगों को घरों से निकलने और रोजमर्रा के कामकाज में परेशानी उठानी पड़ती है। बारिश के दौरान डैम के गेट को बंद कर दिया जाएगा, जिससे पानी को नियंत्रित तरीके से एकत्रित किया जा सके।