पांच दिनों में 12 अफसरों ने की 36 गोशालाओं की पड़ताल, प्रयागराज के मंडलायुक्त ने 3 दिन का दिया था समय

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मंडलायुक्त की सख्ती के बाद जनपद में 108 गोशालाओं की जांच के लिए जनपद स्तरीय 37 अधिकारी नोडल बनाए गए थे। इनसे तीन दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अब तक 12 अफसरों ने 36 गोशालाओं की जांच की।

जिले गंगापार व यमुनापार में 108 गोशालाएं संचालित हो रहीं हैं। इनमें चारे-पानी की व्यवस्थाएं तो पहले से ही बेपटरी थीं, बारिश ने स्थितियों को और बदतर बना दिया। ज्यादातर गोशालाओं में कीचड़ और जलभराव के कारण गंदगी ने पैर पसार लिया है।