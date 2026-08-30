प्रयागराज में सवर्णों ने प्रदर्शन कर उठाई आवाज, गरीबों को मिले आरक्षण और जातिगत व्यवस्था हो खत्म

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जातिगत आरक्षण व एससी-एसटी एक्ट में सुधार और यूजीसी रेगुलेशन 2026 को वापस लेने की मांग को लेकर सर्वणों ने आवाज बुलंद की। आरक्षण सुधार आंदोलन के बैनर तले कई संगठनों ने सिविल लाइंस स्थित पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। इसके बाद यात्रा निकाली।

प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पं. विमल तिवारी ने कहा कि आज जाति गरीब नहीं हैं, बल्कि व्यक्ति गरीब हैं, इसलिए जातियों को नहीं गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए। ब्राह्मण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा ने कहा कि जातिगत आरक्षण अब जहर बन गया हैं, जो किसी भी समाज के हित में नहीं हैं। आरक्षण से सिर्फ कुछ लोगों का विकास हो रहा हैं। इसलिए, इसे खत्म किया जाना चाहिए।