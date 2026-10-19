नवरात्र की नवमी पर प्रयागराज के गंगा घाट पर बड़ा हादसा: जेठ और पति को डूबता देख बचाने गई महिला व एक युवक डूबे

संसू, जागरण, नवाबगंज (प्रयागराज)। गंगापार में नवाबगंज थाना क्षेत्र के डांडी चौकी अंतर्गत कुरेसर गंगा घाट पर नवमी पर्व पर सोमवार को बड़ा हादसा हुआ। स्नान के दौरान गहरे पानी में डूबने से दो लोग डूब गए। सूचना पर इंस्पेक्टर पंकज अवस्थी फोर्स के साथ पहुंचे। घटना के करीब एक घंटे बाद तक गोताखोरों के नहीं पहुंचने से दोनों की तलाश शुरू होने में देरी हुई।

अनीता और सुरेश डूबे जगदीशपुर चांधन निवासी सुरेश केसरवानी पुत्र स्वर्गीय माखनलाल केसरवानी और घाटमपुर निवासी अनीता यादव पत्नी राजू यादव गंगा में डूब गए। बताया जाता है कि स्नान के दौरान अनीता यादव के जेठ राम सिंह गहरे पानी में जाने से डूबने लगे। उन्हें बचाने के लिए उनके भाई राजू यादव ने गंगा में छलांग लगा दी। पति और जेठ को डूबता देख अनीता भी उन्हें बचाने के लिए गंगा में उतर गईं। इसी बीच सुरेश केसरवानी भी बचाने के लिए गंगा में कूद पड़े।