सिंचाईकर्मी के आवास पर फायरिंग, कार क्षतिग्रस्त; प्रयागराज में बेखौफ अपराधियों ने की वारदात

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के तेलियरगंज इलाके में बेखौफ अपराधियों ने सिंचाई विभाग के कर्मचारी विजय कुमार के घर पर चढ़कर फायरिंग की। इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई और पूरा परिवार सहम उठा। पीड़ित ने शिवकुटी थाने में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। घटना का कारण साफ नहीं है। शिवकुटी पुलिस मामले की जांच करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

टीबी कॉलोनी में रहते हैं संचाई कर्मी सिंचाई विभाग में कार्यरत विजय कुमार का टीबी कॉलोनी तेलियरगंज में आवास हैं। वहां परिवार समेत रहते हैं। आरोप है कि 30 सितंबर 2026 की दोपहर करीब डेढ़ बजे कुछ लोग आवास पर आए और ताबड़तोड़ फायरिंग की। इससे उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई और परिवार डर गया। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी दहशत में आ गए।

परिवार की किसी से रंजिश नहीं खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच-पड़ताल के दौरान कारतूस के तीन खोखे बरामद किए गए। पीड़ित का कहना है कि उनकी या उनके परिवार की किसी से रंजिश नहीं है। इसके बावजूद आवास पर आकर फायरिंग की गई, जिससे परिवार पर खतरा बना हुआ है।