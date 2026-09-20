तहसीलदार की गाड़ी के आगे बैठ गए ननकू, बोले...न्याय दिला दो साहब; न पुलिस सुन रही और न ही तहसील के अफसर

संसू, जागरण, सोरांव (प्रयागराज)। भूमिधरी जमीन से नाली निकालने का मामूली विवाद था। दबंग पड़ोसियों ने जीना दुश्वार कर दिया था। विरोध करने पर मारपीट व गाली-गलौज की जाती। पुलिस सुन रही थी न तहसील के अफसर। उसके ही खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई दी गई थी।

सरकारी तंत्र की इस कार्यशैली से आजिज कटरा दयाराम के राजेंद्र प्रसाद उर्फ ननकू को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या। शनिवार को तहसील दिवस में पहुंचे और तहसीलदार डा.बृजेश कुमार की सरकारी गाड़ी के आगे बैठ गए। उन्हें उठाया गया और समस्या सुनी गई।

ननकू ने बताया कि वर्ष 2022 से वह दौड़ रहे लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मंडलायुक्त ने मऊआइमा थाने की पुलिस को केस दर्ज कर दबंगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे लेकिन विरोधियों ने पुलिस से साठगांठ कर उसके ही खिलाफ एफआईआर लिखा दी। तहसीलदार ने उन्हे न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।

संपूर्ण समाधान दिवस की शिकायतों के निस्तारण के नाम पर अधिकारी कोरम पूरा कर रहे हैं। फरियादियों को पता ही नहीं रहता और शिकायतों का निराकरण हो जाता है। ऐसी मनमानियां आए दिन हो रहीं हैं। सोरांव के पिछले संपूर्ण समाधान दिवस में आई शिकायतों के निस्तारण का सत्यापन हुआ तो 17 कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई।