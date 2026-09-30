40 साल तक खोजता रहा परिवार, पितृ पक्ष में मृत मान पुतले का विधि-विधान से किया अंतिम संस्कार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। लहलहाती खेती की तरह जीवन खुशहाल था। खुशियों के बीच विवाह हुआ। दो बच्चों का जन्म हुआ। एक दिन पत्नी और पिता से परिवार को लेकर विवाद हुआ। गुस्सा होकर 26 वर्षीय रमेंद्र नाथ उर्फ राम मिलन शुक्ला घर छोड़कर चले गए। एक-एक कर कई दिन गुजर गए। वापस नहीं लौटे तो घरवाले खोजबीन में जुट गए।

पुलिस की भी मदद ली, लेकिन कुछ पता नहीं चला। दिन या रात में बंद दरवाजा कोई खटखटाता तो भीतर मौजूद लोगों को रमेंद्र के आने की आहट होती, लेकिन चेहरा सामने आता तो कोई और होता। यह सिलसिला चार दशक तक चलता रहा, 40 साल तक परिवार लापता रमेंद्र को खोजता रहा। मगर निराशा हाथ लगी तो बेटों ने उन्हें मृत मान लिया। सर्वसम्मति से फैसला लेकर बेटे ने पितृ पक्ष में सोमवार को रमेंद्र का पुतला बनाया और फिर विधि-विधान से अंतिम संस्कार कर दिया।

लोगों को भावुक करने वाली यह घटना मेजा क्षेत्र के दुबेपुर में हुई। बेटे श्रीनिवास शुक्ला ने बताया कि उनके पिता करीब 40 साल पहले घर में विवाद होने के बाद बाहर चले गए थे। रिश्तेदार, परिचित समेत सभी संभावित ठिकानों पर तलाश की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तब उन्हें मृत मान लिया गया।