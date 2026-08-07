ऐसे 'डॉक्टरों' से रहें सावधान, डिग्री नहीं फिर भी मरीजों का कर रहे एलोपैथिक इलाज, पंजीकरण आयुर्वेदिक-यूनानी पैथी का

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जनपद के ग्रामीण अंचल में भोले-भाले मरीजों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। आयुर्वेदिक और यूनानी पैथी से इलाज के लिए पंजीकृत अस्पताल व क्लीनिकों में इलाज एलोपैथिक विधा से किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों में यदि आप भी अपना या किसी स्वजन का इलाज कराने प्राइवेट डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो सावधानी पूर्वक उसके बोर्ड में लिखी डिग्री काे पढ़ लें।

सीएमओ की टीम ने क्लीनिक सील किया गंगापार में फूलपुर के कनेहटी में सीएमओ की टीम ने डॉ. प्रदीप पांडेय की क्लीनिक पर छापेमारी की तो ऐसा ही मामला सामने आया। डॉक्टर की डिग्री एमबीबीएस नहीं थी और वह इलाज एलोपैथ विधा में करते हुए पाया गया। टीम ने क्लीनिक को सील कर दिया।

यूनानी का पंजीकरण व इलाज एलोपैथी, कार्रवाई इसके बाद टीम अनुपम यादव की शिकायत के आधार पर बलरामपुर बरेहटी मार्केट पहुंची। यहां अद्विका हास्पिटल का निरीक्षण किया। यहां पता चला कि अस्पताल क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी के कार्यालय से पंजीकृत है लेकिन अपने पैथी की बजाए डॉक्टर एलोपैथी विधि से मरीजों का इलाज कर रहा था। टीम ने इस अस्पताल को भी तत्काल प्रभाव से सील कर दिया।

बिना प्रशिक्षित चिकित्सक संचालित पैथोलॉजी सील इसके बाद सीएमओ की टीम में शामिल सदस्यों ने बलरामपुर बरेहटी मार्केट से कुछ दूर पर संचालिक विनायक पैथोलॉजी को भी सील कर दिया। यहां पहुंचने पर पता चला कि लैब बिना किसी प्रशिक्षित चिकित्सक के ही संचालित की जा रही थी।

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