प्रयागराज एक्सप्रेस और हमसफर का आज रात से बदलेगा समय, नई समय सारणी देखकर ही सफर को निकलें

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) ने प्रयागराज एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस समेत कई प्रमुख ट्रेनों की समय सारिणी में संशोधन किया है, जो आज यानी 27 अक्टूबर की रात से चरणबद्ध तरीके से लागू हो रहा है। इसके साथ ही नए साल से हमसफर एक्सप्रेस के टर्मिनल में भी बड़ा बदलाव किया जाएगा।

प्रयागराज नई दिल्ली से रात 10:15 बजे रवाना होगी गाड़ी संख्या 12417 प्रयागराज-नई दिल्ली एक्सप्रेस 28 अक्टूबर से नई दिल्ली स्टेशन पर सुबह सात बजे के बजाय 15 मिनट देरी से सुबह 7:15 बजे पहुंचेगी। इससे पहले यह ट्रेन गाजियाबाद सुबह 6:28 बजे पहुंचेगी। वापसी में 12418 नई दिल्ली-प्रयागराज एक्सप्रेस नई दिल्ली से रात 10:10 बजे के बजाय रात 10:15 बजे रवाना होगी और कानपुर भोर 3:55 बजे होते हुए प्रयागराज पहुंचेगी।

एक जनवरी से हमसफर आनंद विहार टर्मिनल तक वहीं, 12275 प्रयागराज-नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस 29 अक्टूबर से नई दिल्ली सुबह 6:15 की जगह 6:35 बजे पहुंचेगी। एक जनवरी 2027 से यह नई दिल्ली के बजाय आनंद विहार टर्मिनल जाएगी और वहां सुबह 6:25 बजे पहुंचेगी। वापसी में 12276 नई दिल्ली-प्रयागराज हमसफर 28 अक्टूबर से रात 10:30 के बदले 11:05 बजे चलकर सुबह 7:45 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। दो जनवरी 2027 से यह आनंद विहार से रात 11:15 बजे चलेगी।22437/22438 हमसफर के समय में भी बदलाव हुआ है, जिसके बाद हमसफर सातों दिन आनंद विहार से संचालित होगी।