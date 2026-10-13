प्रयागराज में ई-रिक्शा चालक ने गला दबाकर पत्नी की हत्या की, गिरफ्तार; अवैध संबंध के शक वारदात को दिया अंजाम

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार के फाफामऊ इलाके में बड़ी वारदात हुई। अवैध संबंध के शक में ई-रिक्शा चालक ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसका पता चलने पर मुहल्ले के लोग हतप्रभ रह गए। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस छानबीन की। आरोपित पुलिस के हत्थे चढ़ गया है।

बताया गया है कि जालौन जिले के जागनेवा गांव निवासी चंद्रपाल सिंह फाफामऊ के लक्ष्मीपुरम कालोनी में किराए पर कमरा लेकर 28 वर्षीय पत्नी विनीता देवी के साथ रहता था। चंद्रपाल ई-रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। मंगलवार शाम बच्चे मकान के बाहर खेल रहे थे, तभी दंपती के बीच झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर चंद्रपाल ने गला दबाकर पत्नी को मार डाला और फिर वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद बच्चे कमरे में पहुंचे तो मां की हालत देख बिखल पड़े। वह रोते हुए बाहर आए तो पड़ोसियों को जानकारी हुई।