खोखले पोल व्यवस्था की खोल रहे पोल, शिकायतों और दावों के बीच मरम्मत का इंतजार कर रहे प्रयागराज के लोग 

राजेंद्र यादव, प्रयागराज। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारी बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने के चाहे जितने दावे करें, लेकिन शहर के विभिन्न मुहल्लों में खड़े जर्जर बिजली के पोल इन दावों की हकीकत बयां कर रहे हैं। स्थिति यह है कि शहर का शायद ही कोई ऐसा मुहल्ला हो, जहां जर्जर और नीचे से खोखले हो चुके बिजली के खंभे नजर न आएं। कई जगह पोल नीचे से गल चुके हैं तो कहीं उनका निचला हिस्सा पूरी तरह खोखला हो गया है। कुछ खंभे एक तरफ झुक गए हैं और कभी भी गिर सकते हैं।

शहर में 300 से अधिक बिजली के पोलों की हालत खराब है। कटरा, सलोरी, गोविंदपुर, गढ़ी कला, शाहगंज, मीरापुर, रानीमंडी, अटाला, करेली, जीटीबी नगर, सोलह मार्केट, गौसनगर, चकिया, बमरौली, ट्रांसपोर्ट नगर, सैनिक कालोनी, मोहत्सिमगंज, बेली गांव, ऊंचवागढ़ी, राजापुर समेत कई मुहल्लों की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। इन खंभों के आसपास से गुजरने वाले लोगों को हमेशा दुर्घटना का डर सताता रहता है।

खंभों की हालत ऐसी हो चुकी है कि उन्हें देखकर ही उनकी मजबूती का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोहे के पोल नीचे से जंग लगने के कारण कमजोर हो गए हैं। बारिश और नमी के कारण भी कई खंभों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। इसके बावजूद इन पर बिजली के तारों का बोझ बना हुआ है। कई स्थानों पर एक ही पोल पर कई तार और केबल लटके हुए हैं।

खास-खास 300 से अधिक पोल जर्जर

डिवीजन में स्थिति खराब पुराने शहर में सबसे ज्यादा खतरा पुराने शहर के घनी आबादी वाले इलाकों में जर्जर पोल बड़ी समस्या बने हुए हैं। यहां संकरी गलियों में लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। दुकानदारों, राहगीरों और स्थानीय निवासियों को ऐसे खंभों के पास से गुजरना पड़ता है। कई जगह मकानों और दुकानों के ठीक सामने कमजोर पोल खड़े हैं। ऐसे में पोल गिरने की स्थिति में जान-माल का नुकसान हो सकता है।