प्रयागराज एयरपोर्ट ने विमानों की नाइट लैंडिंग की अनुमति को भेजा प्रस्ताव, यात्री सेवा अभियान में उठी मांग 

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की 17 सितंबर से संचालित 24 दिवसीय ‘यात्री सेवा अभियान 2026’ का शनिवार को औपचारिक समापन हुआ। ‘सेवा और संकल्प’ तथा ‘सर्विस विद स्माइल’ ध्येय वाक्य के साथ चले इस अभियान के समापन पर सेवा रिपोर्ट जारी की गई और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया।

एयरपोर्ट प्रशासन की पहल अभियान के दौरान यात्रियों की ओर से मिले महत्वपूर्ण सुझावों पर अमल करते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने प्रयागराज से रात में उड़ानों के संचालन की मजबूत पहल शुरू कर दी है।

यात्रियों से मिले फीडबैक के आधार पर एयरपोर्ट निदेशक गणेश यादव ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय सेना और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर नाइट लैंडिंग की अनुमति का औपचारिक प्रस्ताव भेजा है।

यात्रियों की मांग- रात 10 बजे तक ही उड़ान हो यात्रियों ने रात कम से कम 10 बजे तक उड़ानों के संचालन की पुरजोर मांग की है। वर्तमान में सेना की ओर से शाम साढ़े सात बजे तक ही लैंडिंग की अनुमति है। इंडिगो, अकासा और एलायंस एयर जैसी विमानन कंपनियां रात में सेवाएं देने को तैयार हैं, लेकिन नाइट लैंडिंग की अनुमति न मिलने से विस्तार अटका है। दिन में दिल्ली-मुंबई जैसे व्यस्त हवाई अड्डों पर स्लाट की किल्लत रहती है। रात में अनुमति मिलने से न सिर्फ स्लाट प्रबंधन आसान होगा, बल्कि दिल्ली के लिए देर रात की सेवा और पुणे के लिए सीधी उड़ान शुरू हो सकेगी।