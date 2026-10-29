प्रयागराज में ड्रमों और जमीन में गड्ढा खोदकर छिपाई करोड़ों की नकदी मिली, नोट गिनने के लिए मशीन मंगाई गई

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार में नवाबगंज के बरईपुर रामनगर गांव में 28 अक्टूबर की शाम पुलिस ने राजेश यादव उर्फ बबलू के घर छापा मारा तो भारी मात्रा में नकदी मिलने से हलचल मच गई। रुपये प्लास्टिक के तीन ड्रमों और जमीन में गड्ढा खोदकर छिपाए गए थे। नोट गिनने के लिए मशीन मंगाई गई। ग्रामीण करीब 60 करोड़ रुपये मिलने का दावा कर रहे हैं, हालांकि पुलिस ने बरामद रकम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

नवाबगंज के बरईपुर निवासी राजेश के घर मिले रुपये पुलिस के अनुसार, दीपावली के मद्देनजर नकबजनी करने वालों और कुख्यात अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान नवाबगंज के बरईपुर गांव निवासी राजेश के घर में भारी नकदी रखे होने की सूचना मिली। इसके बाद नवाबगंज पुलिस ने मकान पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में नोट मिलने पर गिनती की प्रक्रिया शुरू की गई।

पांच वर्ष पूर्व मुंबई से लौटा था ग्रामीणों के मुताबिक, राजेश करीब 15 वर्ष पहले मुंबई गया था। वहां एक कंपनी में काम करने की बात बताता था। लगभग पांच वर्ष पहले गांव लौटने के बाद उसने कई स्थानों पर जमीन खरीदी। उसने ट्रैक्टर-ट्राली और पिकअप वाहन भी खरीदे तथा दूसरे गांव में शानदार मकान बनवाया। घर से मिली नकदी की मात्रा और उसके स्रोत को लेकर चर्चाएं तेज हैं।