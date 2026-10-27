प्रयागराज में मादक पदार्थ तस्करों से मिली रकम में हेराफेरी, तीन दारोगा निलंबित; 6.50 लाख रुपये बरामद कर 90 हजार दिखाया

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मादक पदार्थ तस्करों से 6.50 लाख बरामद कर महज 90 हजार रुपये दिखाने के मामले में तीन दारोगा को निलंबित कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया दारोगा रामानंद विश्वकर्मा, नीलेश कुमार और विक्की गुप्ता को दोषी पाते हुए कार्रवाई की गई है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच भी बैठाई गई है।

कोर्ट में मुख्य आरोपित ने खोली पोल करीब 12 दिन पहले नैनी थाने की अलग-अलग पुलिस चौकी में तैनात तीनों दारोगा ने मध्य प्रदेश के रीवा निवासी कार सवार दो युवकों को अवैध गतिविधि के संदेह के आधार पर पकड़ा था। उनके पास से मादक पदार्थ, नकदी और पिस्टल बरामद की थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस जब आरोपितों को कोर्ट में ले गई तो वहां मुख्य आरोपित ने पोल खोल दी।