प्रयागराज के काल्विन अस्पताल में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल शुरू, वेतन न मिलने से आक्रोश; चिकित्सा सेवा प्रभावित

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय 'काल्विन' में संविदा पर नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों ने वेतन नहीं मिलने को लेकर सोमवार को हड़ताल कर दी है। हड़ताल से अस्पताल की चिकित्सा सेवा प्रभावित हो गई है। वार्डों में भर्ती मरीजों को परेशानी हो रही है।

मरीजों की परेशानी संविदा पर नियुक्त अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि उन्हें वेतन समय पर नहीं मिला। ऐसे में त्योहारी सीजन शुरू हो गया है और उनकी जेबें खाली हैं। स्वास्थ्य कर्मियों में आंदोलन करने वालों में डॉक्टर, नर्स, आपरेशन थिएटर स्टॉफ, इमरजेंसी कक्ष स्टॉफ, आईसीयू स्टॉफ शामिल हैं। हड़ताल से वार्ड में भर्ती मरीजों को परेशानी होने लगी है।