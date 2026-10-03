जश्न में डूबे संगम नगरी के कांग्रेस कार्यकर्ता, शंखनाद कर आराधना मिश्रा को दी प्रदेश अध्यक्ष बनने की बधाई

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष बनाये जाने पर कांग्रेसियों ने आराधना मिश्रा 'मोना' को बधाई दी। शनिवार को सिविल लाइन्स एलगिन रोड स्थित उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में जुटे पार्टी नेता और कार्यकर्ता ढोल नागड़े के साथ पहुंचें थे। इस दौरान नेताओं ने शंखनाद के साथ आतिशबाजी कर एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की।

मोना से कांग्रेसियों को उम्मीद कांग्रेस नेताओं ने एक स्वर में कहा कि आराधना मिश्रा मोना को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की मिली जिम्मेदारी से प्रदेश भर के कांग्रेसियों में खुशी का माहौल है। कहा की प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ अच्छा प्रदर्शन कर यूपी में गठबंधन की सरकार बनाएगी।