गोशाला में घायल पड़ी मिलीं कई गाय, प्रयागराज के मंडलायुक्त ने CVO व ADO पंचायत के निलंबन की संस्तुति की

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गोशालाओं में गोमाता की हालत भला किसे नहीं पता है। सोमवार को मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम.ने भी देख लिया। जसरा ब्लाक के बड़ी कांटी गोशाला के निरीक्षण में मंडलायुक्त को भारी अव्यवस्था मिली। कई गाय घायल पड़ी थीं। गंदगी ऐसी थी कि बदबू से सांस लेना मुहाल था। गोमाताओं को बैठने की जगह नहीं थी। वे इधर-उधर खड़ी थीं। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था।

मंडलायुक्त ने की सख्त कार्रवाई मंडलायुक्त ने सीवीओ डॉ. शिवचरन यादव, जसरा के एडीओ पंचायत विनोद द्विवेदी के निलंबन की संस्तुति कर रिपोर्ट शासन को भेजवाया। आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर सीडीओ हर्षिका सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया। मंडलायुक्त के निर्देश पर डीडीओ जीपी कुशवाहा ने ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र गौड़ को निलंबित कर दिया। सीवीओ, एडीओ पंचायत व पशु चिकित्सक को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की।

गोशाला में गंभीर अव्यवस्था मंडलायुक्त को निरीक्षण के दौरान गोशाला में व्यापक स्तर पर गंदगी एवं गंभीर अव्यवस्थाएं मिलीं। जगह-जगह गोबर, सिल्ट एवं कूड़ा पड़ा था। नालियां चोक थीं। बारिश के कारण गीलापन एवं जलभराव की स्थिति थी। गोवंशों के बैठने के स्थान अत्यंत गंदे थे। साफ-सफाई, खाने-पीने, रहने तथा गोवंश के समुचित रखरखाव की व्यवस्था नहीं थी। कई गोवंश खुले में इधर-उधर घूमते और बिना देखभाल के पाए गए। कुछ गोवंश घायल अवस्था में भी मिले लेकिन उनके उपचार एवं देखभाल के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी।

गोशाला कर्मियों को कई माह से नहीं मिला मानदेय गोशाला कर्मियों ने बताया कि उन्हें कई माह से मानदेय नहीं मिला। चार माह से भूसे की आपूर्ति नहीं हुई। वर्तमान में लगभग 10 दिन का भूसा है। मंडलायुक्त ने सभी गोवंशों को तत्काल सुरक्षित एवं सूखे स्थान पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी को सभी गोशालाओं का सत्यापन एवं स्थलीय निरीक्षण कराने के निर्देश दिए।