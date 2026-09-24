प्रयागराज-मीरजापुर मार्ग पर दर्दनाक हादसा: चाय विक्रेता को बस खींच ले गई 200 मीटर, चली गई जान

संवाद, सहयोगी, जागरण, नैनी (प्रयागराज)। यमुनापार के औद्योगिक थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। रामपुर में बस की चपेट में आने से चाय विक्रेता की मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद बस उसे करीब 200 मीटर तक घसीट ले गई। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया।

मेजा थाना क्षेत्र के सिरिहिर गांव निवासी राम नारायण गुप्ता पुत्र स्व. गोवर्धन उर्फ सत्य नारायण रामपुर, करछना में रहते थे। वह रामपुर जनहित हॉस्पिटल के बगल चाय की दुकान खोलकर परिवार का पालन-पोषण करते थे। गुरुवार सुबह करीब पांच बजे वह दुकान खोलने के लिए वह घर से निकले थे।

प्रयागराज से मीरजापुर की ओर जा रही तेज रफ्तार बस ने राम नारायण को पीछे से टक्कर मारा। हादसे के बाद बस चालक ने बस नहीं रोकी, जिससे राम नारायण करीब 200 मीटर तक घिसटते चले गए। इसके बाद चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। राम नारायण ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।