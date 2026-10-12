प्रयागराज एयरपोर्ट के रनवे का होगा विस्तार, उतर सकेंगे बोइंग-777 और Airbus A-350 जैसे बड़े विमान

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बमरौली स्थित प्रयागराज सिविल सिविल एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर के भारी विमानों के अनुकूल बनाने की कवायद तेज हो गई है। भारतीय वायुसेना ने एयरपोर्ट के मौजूदा 2700 मीटर लंबे रनवे में 600 मीटर का अतिरिक्त विस्तार का कार्य शुरू किया है।

इस परियोजना के पूरा होते ही रनवे की कुल लंबाई बढ़कर 3300 मीटर हो जाएगी। इससे यहां एयरबस ए-320 और बोइंग-737 जैसे सामान्य विमानों के अलावा बोइंग-777, बोइंग-787, ड्रीमलाइनर तथा एयरबस ए-350 जैसे भारी (वाइड-बॉडी) यात्री विमान भी सुगमता से उतर सकेंगे।

तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार, रनवे की अतिरिक्त लंबाई से विमानों के टेक-आफ के दौरान 'थ्रस्ट' और 'पेलोड क्षमता' पर सकारात्मक असर पड़ता है। जब तापमान अधिक होता है या हवा का दबाव कम रहता है, तब भारी ईंधन व अधिकतम यात्रियों के साथ उड़ान भरने के लिए विमानों को लंबी हवाई पट्टी की आवश्यकता होती है।