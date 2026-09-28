अवैध निर्माण की शिकायत करने वाले को ही नोटिस, पीडीए में अधिवक्ताओं का हंगामा
प्रयागराज में अवैध निर्माण की शिकायत करने वाले अधिवक्ता को ही पीडीए के जोनल अधिकारी ने नोटिस जारी कर दिया। ...और पढ़ें
HighLights
शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय जोनल अधिकारी पर नोटिस जारी करने का आरोप
सिविल लाइंस के इंदिरा भवन स्थित पीडीए कार्यालय में वकीलों ने जमकर किया हंगामा
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत करने वाले अधिवक्ता को ही पढ़ा के जोनल अधिकारी ने नोटिस जारी कर दिया है। शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय पीडीए की ओर से शिकायतकर्ता को ही नोटिस जारी किए जाने का आरोप लगाते हुए सोमवार को अधिवक्ताओं ने इंदिरा भवन स्थित पीडीए कार्यालय में जमकर हंगामा किया।
जोनल अधिकारी से वकीलों की तीखी नोकझोंक
पीडीए कार्यालय में अधिवक्ताओं और जोनल अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। करीब डेढ़ घंटे तक अफरातफरी का माहौल रहा। स्थिति बिगड़ने पर सिविल लाइंस थाने की पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। इसके बाद मामला शांत हुआ।
अधिवक्ता को ही थमा दिया नोटिस
अधिवक्ताओं का आरोप था कि नेवादा क्षेत्र में सर्कुलर रोड के पास अवैध निर्माण की शिकायत करने वाले अधिवक्ता विभव प्रताप सिंह को ही नोटिस जारी कर दिया गया। इस पर अधिवक्ता आक्रोशित हो गए और जोनल अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
अधिकारी को हटाने व विभागीय कार्रवाई की मांग
अधिवक्ताओं ने संबंधित अधिकारी को हटाने के साथ विभागीय कार्रवाई की मांग की। मौके पर काफी देर तक नोकझोंक और बहस चलती रही। पुलिस के पहुंचने के बाद दोनों पक्षों को शांत कराया गया।
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