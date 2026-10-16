अधिवक्ता हत्याकांड: दो हिस्ट्रीशीटरों की भी प्रयागराज पुलिस को तलाश, एक अमेठी तो दूसरा एटा का है निवासी

ज्ञानेन्द्र सिंह, प्रयागराज। शहर में सलोरी के काटजू बाग कॉलोनी में अधिवक्ता सतीश चंद्र श्रीवास्तव की हत्या के मामले में दो हिस्ट्रीशीटर भी पुलिस के निशाने पर हैं। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। इसमें एक अमेठी का है तो दूसरा एटा का रहने वाला है। दोनों काटजू बाग कॉलोनी में ही रहते हैं। पहले दोनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक छात्रावास में अवैध रूप से रहते थे।

दोनों हिस्ट्रीशीटर ये हैं पुलिस की छानबीन में दोनों हिस्ट्रीशीटरों के नाम सामने आए हैं। इसमें सूरजभान सिंह पुत्र संतोष कुमार सिंह निवासी कल्याणपुर, पर्वतपुर, अमेठी तथा आशीष यादव उर्फ सनी पुत्र महेंद्र पाल निवासी प्रतापपुर, पटियाली, एटा के खिलाफ पहले भी दोनों अधिवक्ताओं के विवाद में मुकदमा दर्ज हो चुका है।

सूरजभान पर शशांक की हत्या का केस दर्ज हुआ था सूरजभान के खिलाफ मम्फोर्डगंज में 24 जनवरी 2025 को शशांक यादव की गोली मारकर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। सूरजभान के दोस्त की गर्लफ्रेंड की शिकायत पर शशांक का दिनदहाड़े कत्ल किया गया था। इस हत्याकांड में सूरजभान के अलावा अंशुल सिंह, शशांक पांडेय व शुभम भी नामजद थे। सूरजभान जमानत पर जेल से छूट गया है।