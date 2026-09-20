हाईकोर्ट की वकील कंचन सिंह ने की खुदकुशी, आत्महत्या से पहले दरोगा पति को की थी वीडियो कॉल

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पोंगहट पल के पास प्रभु निवास पारस ग्रीन अपार्टमेंट में रहने वाले चौकी प्रभारी नीवां जितेंद्र सिंह की 33 वर्षीय पत्नी कंचन सिंह ने शनिवार देर रात फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली।

खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने जांच की। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन कंचन ने खुदकुशी किन कारणों से की, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

कानपुर की रहने वाली कंचन सिंह का विवाह करीब दो वर्ष पहले उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह से हुआ था। कंचन सिंह हाई कोर्ट में अधिवक्ता थीं और पति के साथ प्रभु निवास पारस ग्रीन अपार्टमेंट के नौवें तल पर स्थित फ्लैट में रहती थीं। शनिवार रात नीवां चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह नाइट ड्यूटी के लिए निकले। फ्लैट में कंचन सिंह अकेले थीं।