प्रयागराज में 50 गांवों को शीघ्र मिलेंगे सचिव, ग्रामीणों की दूर होंगी मुश्किलें; समस्याओं का जल्द होगा निस्तारण

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जिले की 50 ग्राम पंचायतों को जल्द अपना ग्राम पंचायत सचिव मिल जाएगा। इससे गांवों में विकास के कार्यों को रफ्तार मिलेगी। वहीं आमजन की समस्याओं के निस्तारण में आ रही दिक्कतों को भी दूर किया जा सकेगा।

पंचायती राज विभाग ने प्रदेश में 1375 ग्राम पंचायत अधिकारियों की नई नियुक्ति की है। इन्हें कल सोमवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र देंगे। 1375 में 60 ग्राम पंचायत सचिव प्रयागराज के रहने वाले हैं। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद रविवार को यह सभी एक बस से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। इनमें से 13 ग्राम पंचायत अधिकारी प्रयागराज को भी मिलेंगे।

अभी तक जिले में 407 ग्राम पंचायत सचिवों की तैनाती हैं। इनमें ग्राम पंचायत अधिकारियों के साथ ही ग्राम विकास अधिकारी भी शामिल हैं। जिले की 1540 ग्राम पंचायतों को 417 क्लस्टर में बांटा गया है। एक क्लस्टर में एक सचिव की तैनाती होती है।