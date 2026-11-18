जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने और यात्रियों को आवागमन की सहूलियत देने के लिए जल्द ही 50 इलेक्ट्रिक सिटी बसों का संचालन शुरू किया जाएगा।

इन बसों के चलने से यात्रियों को हर 15 मिनट में बस उपलब्ध कराने की योजना है। नगर निगम की ओर से बसों के संचालन, चार्जिंग और रखरखाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

इलेक्ट्रिक बसों को शहर के प्रमुख मार्गों पर संचालित किया जाएगा। इनमें स्टेनली रोड, एमजी मार्ग, थार्नहिल रोड, लूकरगंज रोड, लीडर रोड, जीटी रोड, सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। अलग-अलग रूट निर्धारित कर बसों का संचालन किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक आबादी को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिल सके। इससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम होने के साथ ही प्रदूषण में भी कमी आने की उम्मीद है।