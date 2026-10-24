दुष्कर्म पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान ना होने पर भी मिलेगा मुआवजा, हाईकोर्ट ने दिया 3 लाख देने का आदेश

विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि पाक्सो अधिनियम के तहत प्रवेशात्मक लैंगिक हमले की पीड़िता को केवल इसलिए मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता कि मेडिकल रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। अदालत ने पीड़िता को रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से तीन लाख रुपये देने का आदेश दिया है। प्रमाणित आदेश पेश होने के 10 दिन के भीतर भुगतान करना होगा।

न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की पीठ ने कहा कि पीड़िता को मुआवजा अपराध का शिकार होने के कारण दिया जाता है, न कि शरीर पर चोट के निशान के आधार पर। अदालत ने मुआवजा देने से इनकार करने के जिला संचालन समिति के फैसले को कानून और योजना के प्रविधानों के विपरीत माना। मामले के अनुसार, राजधानी के सरोजनीनगर थाने में सात दिसंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। 13 जनवरी 2023 को आरोपपत्र दाखिल हुआ।