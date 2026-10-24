यूपी विधानसभा चुनाव: कांग्रेस ने सपा को सौंपी 200 सीटों की लिस्ट, 50-55 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं अखिलेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सीटों के बंटवारे पर मंथन शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में कांग्रेस ने सपा को फिलहाल 200 सीटों की सूची सौंपी है। प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि कांग्रेस बराबरी व सम्मान के साथ गठबंधन धर्म निभाना चाहती है। कांग्रेस और सपा में सीटों के बंटवारे को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 37 वर्षों से सत्ता से बेदखल चल रही कांग्रेस सपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन सपा कांग्रेस को 50 से 55 सीटें ही देने पर विचार कर रही है। इस संदर्भ में कई सपा नेता पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कांग्रेस को 55 से अधिक सीटें नहीं दी जाएंगी। हालांकि कांग्रेस लगातार बराबरी की बात कर रही है।