PDA की 6 आवासीय योजनाओं में फ्लैटों की घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग सुविधा, पोर्टल शुरू होने के सिर्फ 5 दिनों में 43% बुक

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की छह आवासीय योजनाओं में फ्लैट पाने के लिए शुरू की गई 'पहले आओ पहले पाओ' की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हो गई है। इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। आलम यह है कि पोर्टल शुरू होने के महज पांच दिनों में करीब 43 प्रतिशत फ्लैट बुक हो चुके हैं।

फ्लैट के लिए लाटरी का नहीं करना होगा इंतजार खरीदारों को लाटरी का इंतजार करने के बजाय अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार उपलब्ध फ्लैट चुनने का विकल्प मिल रहा है। पीडीए की छह आवासीय योजनाओं में कुल 465 फ्लैट उपलब्ध कराए गए हैं।

अपनी पसंद का घर बैठे बुक करें फ्लैट पीडीए के 465 फ्लैट की कीमत करीब 11 लाख से 68 लाख रुपये तक है। 11 लाख रुपये से शुरू होने वाले फ्लैट ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हैं, जिनके लिए निर्धारित आय-पात्रता और आय प्रमाण-पत्र जरूरी है। अन्य श्रेणियों में भी अलग-अलग आकार और कीमत के फ्लैट उपलब्ध हैं। नई व्यवस्था में खरीदार ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध फ्लैट, कीमत और अन्य विवरण देखकर सीधे अपनी पसंद का फ्लैट चुन सकते हैं।