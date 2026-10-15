एसडीएम बने तो क्या करेंगे? पीसीएस इंटरव्यू में अभ्यर्थियों से पूछे गए आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर सवाल

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। पीसीएस-2025 के साक्षात्कार में अभ्यर्थियों से महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, शिक्षा और प्रशासन में तकनीक के इस्तेमाल से जुड़े सवाल पूछे गए।

सवालों के जरिए अभ्यर्थियों की समसामयिक मुद्दों पर समझ और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के प्रति उनके दृष्टिकोण को परखने का प्रयास किया गया। साक्षात्कार में अभ्यर्थियों से पूछा गया कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? इनके पीछे प्रमुख कारण क्या हैं? इन समस्याओं के समाधान के लिए किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए?



आर्थिक चुनौतियों से जुड़े इन सवालों के साथ अभ्यर्थियों की प्रशासनिक सोच को भी परखा गया। किसानों से जुड़े सवाल में पूछा गया कि यदि वे एसडीएम बनते हैं तो किसानों के हित में क्या काम करेंगे? वहीं, प्रशासनिक कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) का इस्तेमाल किस तरह करेंगे?, यह सवाल भी किया गया।