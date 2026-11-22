जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सजावटी मछलियों का पालन ग्रामीण युवाओं और मत्स्य पालकों के लिए आय का नया जरिया बन सकता है। इस कारोबार को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज स्थित आईसीएआर-केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सिफरी) के क्षेत्रीय केंद्र में मत्स्य पालकों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इसमें प्रयागराज मंडल के चार जिलों के 25 मत्स्य पालकों ने हिस्सा लिया।

संस्थान के केंद्र प्रमुख डॉ. बीआर चव्हाण ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य पारंपरिक मत्स्य पालन करने वालों को आधुनिक तकनीक और बाजार की मांग के अनुरूप नई विधाओं से जोड़ना है। सजावटी मछली पालन कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है।

करीब 10 हजार रुपये के शुरुआती निवेश से इसकी शुरुआत संभव है। लगभग 60 दिनों में मछलियां बाजार में बिक्री के योग्य हो जाती हैं। इसमें गंगा-यमुना की स्थानीय रंगीन मछलियों के साथ गुप्पी, मौली, गोल्डफिश, एंजेलफिश, फाइटर और सकर माउथ प्रजातियों का पालन किया जाएगा। प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रतिभागियों को आधुनिक हैचरी का भ्रमण भी कराया गया।