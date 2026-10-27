राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा तिथि घोषित, UP के 509 केंद्रों पर 1.74 लाख छात्र-छात्राएं होंगे शामिल

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए होने वाली 'राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा एक नवंबर को होने जा रही है। यह परीक्षा प्रदेश के सभी जिलों में बनाए गए 509 केंद्रों पर होगी। इसमें 1,74,662 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे।

परीक्षा के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से प्रवेशपत्र जारी कर दिया है। अभ्यर्थी वेबसाइट http://entdata.co.in से अपने प्रवेशपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों को नौंवी से 12 तक की पढ़ाई के लिए हर महीने 1000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी।