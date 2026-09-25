नई दिल्ली-हावड़ा स्पेशल ट्रेन सप्ताह में तीन दिन चलेगी, समय सारिणी जारी; फेरे बढ़ने से यात्रियों को राहत

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नई दिल्ली और हावड़ा के बीच चलने वाली त्योहार विशेष ट्रेन 04052-51 के फेरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले यह ट्रेन सप्ताह में केवल एक दिन चलने वाली थी, लेकिन अब यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए इसे सप्ताह में तीन दिन चलाने का निर्णय लिया गया है।

नई दिल्ली से चलने वाली ट्रेन 24 फेरे लगाएगी नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली यह स्पेशल ट्रेन अब हर शुक्रवार, रविवार और मंगलवार को रवाना होगी। यह ट्रेन अक्टूबर महीने में छह, नौ, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 और 30 तारीख को चलेगी। इसके बाद नवंबर में यह एक, तीन, छह, आठ, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 और 29 तारीख को संचालित होगी। इस दिशा में यह ट्रेन कुल 24 फेरे लगाएगी।