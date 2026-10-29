प्रयागराज-हमसफर एक्सप्रेस समेत 5 ट्रेनों में लीज पर मिलेंगे पार्सल कोच, व्यापारियों-कारोबारियों को बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के प्रयागराज मंडल ने व्यापारियों और कारोबारियों की सुविधा के लिए प्रमुख ट्रेनों में पार्सल स्पेस (एसएलआर) लीज पर देने का निर्णय लिया है। प्रयागराज-नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस समेत पांच ट्रेनों में 3.9 टन क्षमता वाले एसएलआर कोच पट्टे पर दिए जाएंगे। इसके लिए 17 नवंबर को ई-नीलामी होगी।

इन ट्रेनों में पार्सल स्पेस मिलेगा जिन ट्रेनों में पार्सल स्पेस मिलेगा, उनमें प्रयागराज-नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस (सप्ताह में चार दिन), कानपुर-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन), कानपुर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस (सप्ताह में एक दिन), प्रयागराज-उधना एक्सप्रेस (सप्ताह में एक दिन) और कानपुर-दुर्ग बेतवा एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन) शामिल हैं।