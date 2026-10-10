नवरात्र में प्रयागराज से विंध्याचल समेत दस रूटों पर चलेंगी 200 स्पेशल बसें, हर 15 मिनट पर मिलेगी सुविधा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शारदीय नवरात्र पर श्रद्धालुओं के विंध्याचल धाम का दर्शन कराने के लिए रोडवेज बसों के संचालन की समय सारिणी जारी हो गई। प्रयागराज परिक्षेत्र ने दस चुनिंदा रूटों पर 200 अतिरिक्त बसें 11 से 20 अक्टूबर तक चलेंगी।

जीरो रोड बस अड्डे के सामने और लेप्रोसी चौराहे से रविवार तड़के साढ़े चार बजे से प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर बसें मिलना शुरू हो जाएंगी। सबसे अधिक व्यस्त रहने वाले मीरजापुर-वाराणसी कॉरिडोर पर 65 वाहन लगाए गए हैं।