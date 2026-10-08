नाना पाटेकर दही-जलेबी के कायल थे, तीर्थराज प्रयाग से आत्मीय जुड़ाव रहा, यहां कई फिल्मों में अभिनय किया
दिग्गज फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर का निधन हो गया है, जिनका तीर्थराज प्रयाग से गहरा आत्मीय जुड़ाव था। उन्होंने यहां ...और पढ़ें
HighLights
2023 में प्रकाश झा के निर्देशन में बनी वेब सीरीज 'लाल बत्ती' में यहां की थी शूटिंग
दिग्गज फिल्म अभिनेता के निधन से संगम नगरी के रंगकर्मियों में शोक का माहौल
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दिग्गज फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर दुनिया में नहीं रहे। अलग-अलग पात्र निभाकर दर्शकों के मन में अमिट छाप छोड़ने वाले नाना पाटेकर का तीर्थराज प्रयाग से आत्मीय जुड़ाव था, उन्होंने प्रयाग में संकल्प सहित कई फिल्मों में अभिनय किया था।
लालबत्ती में कन्हैया लाल की भूमिका की थी
वर्ष 2023 में प्रकाश झा के निर्देशन में बनी वेब सीरीज 'लाल बत्ती' (जिसे 'संकल्प' नाम से भी जाना जाता है) की शूटिंग प्रयागराज के अलग-अलग क्षेत्रों में हुई थी। इसमें नाना पाटेकर ने कन्हैया लाल नाम के मार्गदर्शक की भूमिका निभाई थी।
संगम भ्रमण कर शांति का अनुभव होता था
नाना पटेकर ने प्रयागराज प्रवास के दौरान सुबह यहां की दही-जलेबी का स्वाद लिया था। यह उन्हें अनूठा लगा। नाना शूटिंग के बाद संगम क्षेत्र में भ्रमण करके शांति की अनुभूति करते थे। उनके निधन से प्रयागराज के रंगकर्मियों में शोक व्याप्त है। वह नाना के निधन को अपूरणीय क्षति बता रहे हैं। नाना के साथ अभिनय करने वालीं वर्णिका शुक्ला कहती हैं वह सच्चे कलाकार और नेक इंसान थे। उनकी कमी कभी दूर नहीं की जा सकती।