महानगरी, तुलसी और बनारस एक्सप्रेस का नंबर 1 जनवरी से बदलेगा, मुंबई व यूपी के बीच प्रयागराज के रास्ते चलती हैं ये ट्रेनें

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे प्रशासन ने परिचालनिक कारणों से मुंबई और यूपी के बीच प्रयागराज के रास्ते चलने वाली कई प्रमुख ट्रेनों के नंबरों में बदलाव का निर्णय लिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-बनारस महानगरी एक्सप्रेस, एलटीटी-अयोध्या कैंट तुलसी एक्सप्रेस और एलटीटी-बनारस एक्सप्रेस के नंबर नए साल यानी एक जनवरी 2027 से बदल जाएंगे।

यह बदलाव दोनों दिशाओं से चलने वाली गाड़ियों पर प्रभावी होगा। इससे इन रूटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अब नए नंबरों के साथ आरक्षण और यात्रा की जानकारी लेनी होगी। गाड़ी संख्या 22177 सीएसएमटी–बनारस महानगरी एक्सप्रेस का संशोधित नंबर अब 11093 होगा, जबकि वापसी में गाड़ी संख्या 22178 बनारस–सीएसएमटी महानगरी 11094 नंबर से चलेगी।