विधायक पूजा पाल से साइबर ठगी, बैंक खाते से साइबर अपराधी ने 1.55 लाख रुपये उड़ाए

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। चायल विधायक पूजा पाल के बैंक खाते से फोन-पे के जरिए करीब 1.55 लाख रुपये निकाले जाने के मामला सामने आया है। इस मामले में धूमनगंज थाने में अज्ञात साइबर अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

बताया जाता है कि 22 अगस्त से 13 सितंबर के बीच विधायक पूजा पाल के खाते से कई बार में रुपये निकाले गए। विधायक ने मोबाइल फोन में अनधिकृत प्रवेश कर बैंक खाते और व्यक्तिगत डॉटा तक पहुंच बनाए जाने की आशंका जताई है।