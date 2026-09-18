प्रयागराज: मेजा थाना प्रभारी समेत दो इंस्पेक्टर निलंबित, आरोपित को 4 दिन थाने में रखा फिर दिखाई गिरफ्तारी

संसू, जागरण, मेजा (प्रयागराज)। यमुनापार में मेजा थाना के प्रभारी नितेंद्र शुक्ला और अतिरिक्त प्रभारी कमलेश यादव को निलंबित कर दिया गया है। इन पर कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। यह कार्रवाई आरोपित को चार दिन तक थाने में बैठाए रखने और उसकी गिरफ्तारी दिखाने के मामले में की गई है।

पुलिस ने कमलेश को 15 अगस्त को उठाया था आरोप है कि अधिकारियों ने आरोपित कमलेश विश्वास को 15 अगस्त के दिन उसकी क्लीनिक से उठाया गया था। उसे चार दिन तक थाने में रखा गया। इसके बाद 19 अगस्त को उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई। यह मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट के आदेश पर पुलिस अधिकारियों ने जांच शुरू की।