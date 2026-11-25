जागरण संवाददाता, प्रयागराज। परंपरा के विरुद्ध काम करने पर श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्वाण ने महामंडलेश्वर करौली शंकर को निष्कासित कर दिया है। करौली शंकर पर अखाड़े के पंचों का अपमान करने, देवता के समान अपनी पूजा कराने, झाड़-फूंक को बढ़ावा देकर पाखंड फैलाने का आरोप था। उन्हें आठ माह पहले सूक्ष्म रूप से महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान की गई।

हरिद्वार कुंभ में उनका विधिवत पट्टाभिषेक किया जाना था, लेकिन उसके पहले उनकी गतिविधि अखाड़े की परंपरा के विरुद्ध हो गई। इसे देखते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया गया। यही नहीं, प्रमुख अखाड़ों की आंतरिक जांच में लगभग 50 महामंडलेश्वर व संतों की सूची तैयार हुई है जो परंपरा से हटकर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं।

सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार करने, मतांतरण रोकने में 13 अखाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अखाड़ाें के संत, महामंडलेश्वर मुहिम जमीनी स्तर पर चलाते हैं। वह मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं अथवा नहीं? उसको लेकर अखाड़े दो-तीन वर्ष में सबकी गुप्त जांच करवाते हैं।

50 संतों की गतिविधियां संदिग्ध इधर, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के अलावा जूना, श्री निरंजनी, आह्वान, आनंद, दिगंबर अनी, निर्मोही अनी और निर्वाणी अनी अखाड़े अपने-अपने महामंडलेश्वरों, संताें की कार्यप्रणाली की जांच करवा रहे हैं। अक्टूबर माह से शुरू हुई गोपनीय जांच में लगभग 50 संतों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई हैं, जिनका पूरा ब्योरा एकत्र किया जा रहा है।