Magh Mela 2027 में नौ पीपा पुल से प्रयागराज संगम की आसान होगी राह, श्रद्धालुओं का सुगम होगा आवागमन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला 2027 में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने और आवागमन को सुगम बनाने के लिए इस बार नौ पीपा पुल बनाए जाएंगे। पहली बार छतनाग की ओर भी दो पीपा पुल तैयार किए जाएंगे। इन दोनों पुलों के निर्माण पर करीब दो करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। वहीं दारागंज से संगम क्षेत्र की ओर सात पीपा पुल बनाए जाएंगे। इस पर करीब तीन करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस तरह मेले में पीपा पुलों के निर्माण पर कुल लगभग पांच करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

फाफामऊ की ओर नहीं बनेंगे पीपा पुल सिक्स लेने पुल से आवागमन शुरू किए जाने के कारण माघ मेला के दौरान फाफामऊ की ओर पीपा पुल का निर्माण नहीं होगा। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए पीपा पुल महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। इनके तैयार होने से संगम क्षेत्र और विभिन्न स्नान घाटों तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा।

पहली बार छतनाग में बनेंगे पांटून ब्रिज इस बार छतनाग की ओर पीपा पुल बनाने का निर्णय खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहां पहली बार माघ मेला के लिए दो पीपा पुल बनाए जाएंगे। इससे छतनाग से अरैल की ओर से जाने व आने वाले श्रद्धालुओं को संगम क्षेत्र की ओर आवागमन में सुविधा मिलेगी और मुख्य मार्गों पर भीड़ का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। दारागंज से संगम क्षेत्र की ओर सात पीपा पुल बनाए जाने की योजना है। इन पुलों के निर्माण पर करीब तीन करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।