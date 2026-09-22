Pitru Paksha 2026 : 'पितृ पैकेज' से पितरों को करें तृप्त, आपके रहने व खाने-पीने और तीर्थ पुरोहितों का प्रबंध रहेगा

शरद द्विवेदी, प्रयागराज। Pitru Paksha 2026 आपने टूर, खाने-पीने, वैवाहिक समारोह के लिए तो पैकेज सुना और उसका उपयोग किया होगा। पैकेज के अनुरूप पैसा देकर समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही पैकेज पितरों को तारने के लिए भी शुरू हुआ है। यह है 'पितृ पैकेज'। इसे प्रयागराज में शुरू किया गया है।

पिंडदान करने वालों को सुविधा जय त्रिवेणी जय प्रयाग सेवा समिति ने पितृपक्ष के लिए पैकेज शुरू किया है। इसमें प्रयागराज के साथ काशी और गया में तीर्थ पुरोहितों का प्रबंध, आने-जाने, खाने-पीने और रहने की समस्त सुविधा दी जाएगी। इंटरनेट मीडिया पर इसका प्रचार किया जा रहा है।

संगम तट पर पिंडदान व तर्पण का विशेष विधान पितृपक्ष में पूर्वज धरती पर वंशजों से अपनी मुक्ति और भोजन लेने पृथ्वी पर आते हैं। इस दौरान पिंडदान, तर्पण, हवन और अन्न दान का विशेष होता है। संगम तट पर पिंडदान व तर्पण का विशेष विधान है। इसे देखते हुए तीर्थ पुरोहितों ने पैकेज शुरू किया है। जो पितृपक्ष में प्रयाग नहीं आ सकते उनके लिए आनलाइन पिंडदान का प्रबंध है। वाट्सएप पर वीडियो काल करके उन्हें अपने घर में बैठना होगा। तीर्थ पुरोहित उनके नाम और गोत्र के अनुसार समस्त अनुष्ठान करेंगे। पितृपक्ष के बाद जब वह प्रयाग आएंगे तब पुन: पिंडदान करवाया जाएगा।

श्रद्धा के अनुसार लेंगे दान : प्रदीप Pitru Paksha 2026 जय त्रिवेणी जय प्रयाग सेवा समिति के अध्यक्ष प्रदीप पांडेय का कहना है कि व्यस्तता के कारण अधिकतर लोग चाहकर भी पितृपक्ष में कर्मकांड कराने नहीं आ पाते। जो आते हैं उन्हें तीर्थ पुरोहित ढूंढने, रहने व खाने-पीने में समस्या आती है। इसे देखते हुए 'पितृ पैकेज' शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें किसी से मोटा पैसा नहीं लिया जाएगा। श्रद्धा के अनुरूप दान लेकर लोगों का कर्मकांड करवाया जाएगा।

मुक्ति के लिए पृथ्वी पर आते हैं पितर : डॉ. बिपिन विश्व पुरोहित परिषद के अध्यक्ष डा. बिपिन पांडेय के अनुसार प्रयाग में परमपिता ब्रह्मजी ने सृष्टि रचना को यज्ञ किया था। इसी से प्रयाग में पहले पिंडदान व तर्पण करने का विधान है। गरुण पुराण में इसका उल्लेख है। यहां पिंडदान से पूर्वज तृप्त होते हैं और 21 पीढ़ियां तरती हैं। प्रयागराज के बाद काशी व गया में पिंडदान किया जाता है।