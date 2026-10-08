आंगनबाड़ी कार्यकत्री 15 हजार रुपये घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, सहायिका को नियुक्ति पत्र देने को मांगा था 35 हजार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बाल विकास परियोजना कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। गुरुवार को कौशांबी के कोखराज स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्री रीना देवी को 15 हजार रुपये घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया।

कौशांबी के कोखराज निवासी रीना देवी पर केस दर्ज सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) की प्रयागराज टीम ने सिराथू पहुंचकर ट्रैप करने की कार्रवाई की। इससे विभागीय कर्मचारियों में खलबली मच गई। कोखराज निवासी रीना के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा लिखा गया है। विजिलेंस के मुताबिक, कौशांबी निवासी राेशनी कुमारी ने आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए आनलाइन आवेदन नौ दिसंबर 2025 को किया था। नौकरी मिलने के बाद वह नियुक्ति आदेश चाहती हैं।

नियुक्ति पत्र के लिए मांगे थे 35 हजार रोशनी की मां का आरोप है कि नियुक्ति पत्र के लिए उन्होंने बाल विकास परियोजना कार्यालय सिराथू पहुंचकर आंगनबाड़ी कार्यकत्री रीना देवी से संपर्क किया। तब उसने कहा कि सीडीपीओ मनोज कुमार से मिल लीजिए, नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तीन अक्टूबर 2026 को सीडीपीओ कार्यालय पहुंची तो रीना देवी से मिलने के लिए कहा गया। उसी दिन मोबाइल पर रीना से बात की तो उसने नियुक्ति पत्र देने के लिए 35 हजार रुपये मांगे।