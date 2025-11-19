Indira Marathon 2025 : छह बार में मन भरा नहीं, एक बार और बनना है चैंपियन, : ज्योति शंकर गवते

मनीष शुक्ल, प्रयागराज। Indira Marathon 2025 इंदिरा मैराथन में एक बार फिर वही चमक और दम दिखाने लौट आई हैं। महाराष्ट्र की ज्योति शंकर राव गवते। छह स्वर्ण पदक यानी छह बार की विजेता, जीत की डबल हैट्रिक लगाने वाली ज्योति शंकर मंगलवार दोपहर जब पंजीकरण काउंटर से अपना बिब नंबर लिया। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक और कदमों में वही जोश।

Indira Marathon 2025 ट्रैक पर जाकर माथा टेका, हाथ जोड़े और मन ही मन अपना संकल्प दोहराती रहीं। महाराष्ट्र की यह धाविका छह बार इंदिरा मैराथन की चैंपियन रह चुकी हैं। 2013 में ज्योति पहली बार प्रयागराज आई थीं, कोई नहीं जानता था कि एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। उन्होंने न सिर्फ मैराथन जीतकर सबके दिलों में जगह बना ली। फिर तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं लिया।

Indira Marathon 2025 वर्ष 2014 में अपना ही रिकार्ड तोड़ा। 2015 में हैट्रिक पूरी की। 2016 में अपना बेस्ट टाइम (2:50:57) निकाला और लगातार चौथी बार चैंपियन बनीं। 2017 और 2018 में दो और जीत के साथ उन्होंने डबल हैट्रिक लगा दी। फिर इंजरी ने ब्रेक लगा दिया। कोविड ने 2020 की मैराथन ही रद कर दी। 2022 में वापसी की तो कांस्य पदक मिला। 2023-2024 में खाली हाथ लौटना पड़ा।