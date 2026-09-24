सर्दियों में GPS ट्रैकर से लैस होंगे पेट्रोलमैन, रियल-टाइम दर्ज होगा पटरियों का तापमान; यात्रियों का सफर सुरक्षित रहेगा

अमरीश मनीष शुक्ल, प्रयागराज। सर्दियों में कड़ाके की ठंड के कारण रेल पटरियों में सिकुड़न और दरार आने का खतरा बढ़ जाता है। रेल हादसों को रोकने और सफर को सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे बोर्ड ने एनसीआर समेत पूरे देश में ट्रैक सुरक्षा के कड़े निर्देश जारी किए हैं। रात में गश्त करने वाले पेट्रोलमैन समय पर गश्त करते हुए निर्धारित पैदल दूरी तय करेंगे और इनकी निगरानी जीपीएस के जरिए होती रहेगी।

पहले पटरियों के तापमान को भी पारंपरिक तरीकों से नोट किया जाता था, जिससे सिस्टम पर तुरंत अपडेट मिलने में देरी होती थी। अब देश भर में पेट्रोलमैन जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस से लैस होंगे, कंट्रोल रूम से उनकी लाइव लोकेशन और मूवमेंट पर हर दिखेगी। पटरियों का तापमान लगातार मापने के लिए कंटीन्यूअस रेल थर्मामीटर हमेशा चालू रहेंगे और यह तापमान सीधे ''ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम'' में वास्तविक-समय में दर्ज होगा।

अत्यधिक ठंड और जोखिम वाले घंटों को ध्यान में रखकर पेट्रोलमैन और कीमैन की ड्यूटी का समय बदला जाएगा। भोर में तीन से छह बजे तक सबसे अधिक सतर्कता बरती जाएगी। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक सिविल इंजीनियरिंग (प्लानिंग) के. आर. चौधरी के अनुसार गश्त के लिए केवल अनुभवी कर्मियों को लगाया जाएगा और उन्हें ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े व जरूरी सुरक्षा किट दी जाएगी।

पटरियों की आंतरिक जांच (यूएसएफडी) बिना किसी देरी के पूरी की जाएगी और जहां भी पटरियों में घिसाव या जंग दिखेगा, वहां ट्रेनों की रफ्तार घटा दी जाएगी। सभी जोनल रेलवे के प्रधान मुख्य इंजीनियरों को कहा गया है कि यदि ट्रैक पर जरा सी भी खराबी की आशंका हो, तो तुरंत ट्रेनों को रोककर पहले ट्रैक को सुरक्षित करें और नियमों का कड़ाई से पालन कर अनुपालन रिपोर्ट बोर्ड को भेजें।