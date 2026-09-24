दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन रूट का केंद्रीय टीम ने प्रयागराज में सर्वे किया, 5 साल में भर सकती है रफ्तार; 3 घंटे का होगा सफर

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज में बुलेट ट्रेन के संचालन की कवायद तेज हो गई है। नेशनल हाईस्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) की केंद्रीय टीम ने बुधवार और आज गुरुवार को शहर के गंगा और यमुनापार के क्षेत्रों में सर्वे किया। टीम ने संभावित रूट के विभिन्न पहलुओं की जानकारी जुटाने के साथ ही स्थल की भौगोलिक स्थिति और यातायात से जुड़े बिंदुओं का भी जायजा लिया।

दिल्ली से बुलेट ट्रेन प्रयागराज होकर वाराणसी तक चलेगी दिल्ली वाया प्रयागराज-वाराणसी रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।इसकी रफ्तार इतनी अधिक होगी कि ढाई घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाएगी। सब कुछ ठीक रहा तो बुलेट ट्रेन अगले पांच साल में दिल्ली से प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक रफ्तार भरने लगेगी।

नैनी, फाफामऊ की ओर संभावित रूट का निरीक्षण सर्वे के दौरान टीम ने नैनी और फाफामऊ की ओर संभावित रूट को लेकर कई स्थानों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति, प्रमुख मार्गों, आवागमन और संभावित कनेक्टिविटी से जुड़े पहलुओं को समझा। प्रस्तावित हाईस्पीड रेल कारिडोर के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने की दिशा में भी जानकारी जुटाई गई।