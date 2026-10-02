भारतीय रेलवे ने छोटे ठेकेदारों को बड़ी राहत दी, अब बीमा जमानत पत्र से मिल सकेगी काम की गारंटी

अमरीश मनीष शुक्ल, प्रयागराज। भारतीय रेलवे ने सर्विस कांट्रैक्ट्स (सेवा अनुबंधों) जैसे सफाई, लिनेन (चादर-कंबल आपूर्ति) और हाउसकीपिंग (रखरखाव) के क्षेत्र में छोटे और मध्यम स्तर के ठेकेदारों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। रेलवे बोर्ड ने ठेका मिलने पर काम की गारंटी के रूप में जमा होने वाली ''परफार्मेंस गारंटी'' (कार्य निष्पादन गारंटी) के लिए अब ''इंश्योरेंस श्योरिटी बांड'' (बीमा जमानत पत्र) को भी स्वीकार करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है।

इस नीतिगत बदलाव के लिए रेलवे बोर्ड ने 29 सितंबर को आधिकारिक आदेश जारी किया है। इससे रेलवे से जुड़े देश भर के करीब 50 हजार से अधिक वेंडर्स और ठेकेदारों को सीधा लाभ मिलेगा, जबकि हजारों नए व छोटे ठेकेदारों के लिए रोजगार की राह खुलेगी।

अब तक ठेकेदारों को सुरक्षा राशि के लिए अनिवार्य रूप से बैंक गारंटी, एफडीआर या डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ता था। बैंक गारंटी हासिल करने के लिए बैंकों में भारी मार्जिन मनी (जमानत राशि) या संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती थी। इसके चलते छोटे व नए ठेकेदारों की लाखों रुपये की वर्किंग कैपिटल (कार्यशील पूंजी) बैंकों में फंस जाती थी। जबकि छोटे व नए ठेकेदार योग्य होने के बावजूद लिक्विडिटी (नकदी) की कमी के कारण टेंडर नहीं भर पाते थे।

रेलवे बोर्ड के निदेशक/एमई (पर्यावरण और हाउसकीपिंग प्रबंधन) लव शुक्ला के अनुसार अब सेवा अनुबंधों बीमा कंपनियों द्वारा जारी जमानत पत्र मान्य होगा। इसमें बीमा कंपनी गारंटी देती है कि ठेकेदार के काम में चूक करने पर भरपाई बीमा कंपनी करेगी। इसमें ठेकेदार केवल एक तय प्रीमियम देकर यह बांड मिल जाएगा। यह व्यवस्था अधिकतम 36 महीने (3 साल) तक की अवधि वाले प्रोजेक्ट्स पर लागू होगी। समय-सीमा बढ़ने पर नया बांड देना होगा।