रेलवे की पर्यावरण संरक्षण की ओर बड़ी पहल, जमीन और पानी को जहर बनने से बचाने के लिए देश भर में हटाएगा ई-कचरा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे कार्यालयों में धूल फांकते पुराने कंप्यूटर और तारों का जंजाल अब मिट्टी व भूजल में चुपचाप जहर नहीं घोल सकेगा। रेलवे अपने कार्यालयों से निकलने वाले अनुपयोगी ई-कचरे का वैज्ञानिक निपटान करेगा। अभी तक कंप्यूटर, सर्किट बोर्ड और बैटरियों जैसे ई-कचरे को खुले मैदानों या सामान्य कूड़ेदानों में फेंक दिया जाता है। तो उनमें मौजूद सीसा, पारा और कैडमियम जैसी जानलेवा भारी धातुएं बारिश के पानी के साथ रिसकर जमीन में समा जाती हैं।

इससे वह भूजल सीधे जहरीला हो जाता है, जिसे लोग पीने और खेती के काम में लेते हैं। वहीं कबाड़ से धातुएं निकालने के लिए तारों को जलाने से हवा में गंभीर प्रदूषण फैलता है। रेलवे के रीसायकलर्स के जरिए शुरू किए गए इस वैज्ञानिक निपटान से जमीन और पानी दोनों इस बड़े खतरे से सुरक्षित रहेंगे।