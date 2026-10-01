रेलवे के पार्सल भेजने के नियमों में बड़ा बदलाव, 15 दिन में मिलेगी Parcel Van की मंजूरी; कारोबारियों को राहत

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भारतीय रेलवे ने पार्सल भेजने के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए अब एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) मिलने का समय अधिकतम 15 दिन तय कर दिया है। पहले जहां महीनों तक फाइलें अटकी रहती थीं, वहीं अब तय 15 दिनों में जोनल रेलवे को मंजूरी देनी ही होगी। अगर वहां से मंजूरी नहीं मिली, तो रेलवे बोर्ड की नई कमेटी सिर्फ 10 दिनों में इसका अंतिम फैसला कर देगी।

इस संबंध में रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (कोचिंग-एक) सुधीश वीसी और कार्यकारी निदेशक (फ्रेट मार्केटिंग) एचएस बाजवा ने 30 सितंबर को आदेश जारी कर इसे देशभर में लागू कर दिया है। पहले जब भी किसी ट्रेन में सामान भेजने के लिए पार्सल वैन जोड़ी जाती थी या कोई विशेष पार्सल ट्रेन चलाई जाती थी, तो रास्ते के सभी रेल मंडलों से एनओसी लेनी पड़ती थी। कोई समय सीमा तय नहीं थी। फाइलें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में महीनों घूमती रहती थीं। इससे व्यापारियों का माल समय पर नहीं पहुंच पाता था और रेलवे की कमाई भी रुक जाती थी।