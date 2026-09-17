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HCBA Allahabad Chunav: हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में रिकार्ड 85.72% मतदान, 19 से हो सकती है मतगणना

By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Thu, 17 Sep 2026 08:56 PM (IST)

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के चुनाव में गुरुवार को 85.72% रिकॉर्ड मतदान हुआ। कुल 11,724 मतदाताओं में से 10,050 ...और पढ़ें

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के चुनाव में गुरुवार को मतदान केंद्र पर अधिवक्ताओं की भीड़। जागरण

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के चुनाव में गुरुवार को मतदान केंद्र पर अधिवक्ताओं की भीड़। जागरण

HighLights

  1. 11,724 वोटरों में 10,050 ने किया मताधिकार का उपयोग

  2. 10 बजे के बाद शुरू हुआ मतदान शाम 5.30 बजे तक चला

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद (एचसीबीए) सत्र 2026-27 के चुनाव में गुरुवार को 85.72 प्रतिशत मतदान हुआ। अधिवक्ताओं मतदाताओं ने जमकर वोट डाले। इसे अब तक का रिकार्ड मतदान बताया जा रहा है। मतगणना शनिवार से शुरू होने की संभावना है।

सुबह नौ बजे से मतदान नियत था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण यह 10 बजे के बाद शुरू हुआ और शाम पांच बजे की जगह 5.30 बजे तक चला। पूरी प्रक्रिया की सीसीटीवी से निगरानी की गई। कुल 11,724 मतदाता थे। इनमें 10,050 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और 30 पदों के लिए कुल 263 प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में बंद कर दी।

मुख्य चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी एसएफए नकवी ने बताया कि दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक मतदान की गति काफी तेज रही। अन्य चुनाव अधिकारियों में सर्वश्री वशिष्ठ तिवारी, जेबी सिंह, राजकुमार शुक्ल, लक्ष्मीकांत मिश्र व अनुभव शुक्ल की सक्रियता दिन भर बनी रही। इस बार अध्यक्ष पद के लिए आठ उम्मीदवार हैं जबकि महासचिव पद के लिए 14 प्रत्याशी।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 15 दावेदार हैं और उपाध्यक्ष पुरुष (चार पद) को 50 व उपाध्यक्ष महिला के दो पद को छह प्रत्याशी। संयुक्त सचिव (प्रशासन) के लिए 13, संयुक्त सचिव (लाइब्रेरी)को 12, संयुक्त सचिव (प्रेस) के लिए 10 संयुक्त सचिव (महिला) के लिए पांच दावेदार हैं।

कोषाध्यक्ष (पुरुष) के लिए 11 व कोषाध्यक्ष (महिला) के लिए 03 प्रत्याशी हैं। गवर्निंग काउंसिल सदस्य (पुरुष) (10 पद) के लिए सबसे ज्यादा 100 प्रत्याशी हैं जबकि गवर्निंग काउंसिल सदस्य (महिला) के पांच पद हेतु 16 प्रत्याशी। मतदेय स्थल हाईकोर्ट क्रिकेट ग्राउंड में बनाया गया था।

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