जागरण संवाददाता, प्रयागराज। वीबीजी रामजी योजना मनरेगा के तहत संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सेवकों को विनियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को जुटे। ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले ग्राम रोजगार सेवकों ने एक दिवसीय धरना- प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अधिकारी को सौंपा।

जनपद मुख्यालय पर जुटे हजारों की संख्या में ग्राम रोजगार सेवकों ने नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज बुलंद की। जिला संयोजक अरुण यादव ने कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों को लेकर सरकार में नीयत की कमी है। गांव के विकास की बात करने वाली सरकार में एक सचिव के पास पांच से छह ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी रहती है, जिससे गांव का जहां समुचित विकास नहीं हो पता है वही ग्रामीणों को भी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार के पास ग्राम रोजगार सेवकों का अच्छा विकल्प है। सरकार ग्राम रोजगार सेवकों को सहायक सचिव के पद पर नियमित करें। इनके नियमितीकरण से जहां संगठन की मांग भी पूरी होगी वही गांव के विकास को भी रफ्तार मिलेगी।

जिला संयोजक अनीश मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा 4 अक्टूबर 2021 को लखनऊ में आयोजित मनरेगा सम्मेलन को संबोधित करते हुए ग्राम रोजगार सेवकों के हित में एच आर पॉलिसी ईपीएफ सहित अन्य घोषणाएं की गई थी परंतु पांच वर्ष की लंबी अवधि के बाद भी उक्त घोषणाओं पर अधिकारियों द्वारा अमल नहीं किया गया। नतीजा आज तक घोषणाओं से संबंधित आदेश निर्गत नहीं किए गए। ग्राम रोजगार सेवकों का वर्षों से लंबित मानदेय, ईपीएफ सहित श्रमिकों की बकाया मजदूरी का समय से भुगतान न होने से नाराज ग्राम रोजगार सेवक जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य हुए।